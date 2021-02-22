Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл

Два в одном: ароматизированная свеча и масло для массажа • Изготовлено из 100% натуральных масел. • При горении свечи образуется тёплое массажное масло, не обжигающее кожу. • Делает кожу мягкой и шелковистой. • Легко наносить. • Длительность горения свечи до 40 часов. Эта свеча из соевого воска не содержит парафина, а значит, не содержит никаких токсичных веществ. Соевое, кокосовое и миндальные масла смягчают кожу и ухаживают за ней, не закупоривая поры и подходят для любого типа кожи. Избегать контакта с интимными зонами, т.к. масла содержат отдушки.