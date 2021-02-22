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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные POPO Pleasure by TOYFA Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см

Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см

Артикул: 312266
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 1
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 2
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 3
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 4
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 5
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 1
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 2
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 3
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 4
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - фото 5
930 руб. 
940 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312266
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPOPO Pleasure by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Количество режимов вибрации5
Максимальный диаметр основной части, см4
МатериалTPR/ABS пластик
Минимальный диаметр основной части, см3.7
Общая длина изделия, см14
Особенностивес 0.193 кг
Рабочая длина, см11.5
Типвибровтулки анальные
Тип управлениякнопки
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветрозовый
Эта анальная втулка создана для нетривиальных экспериментов, фантастических эмоций и самых потрясающих оргазмов. Яркий дизайн, лаконичная форма, приятная на ощупь поверхность, абсолютная водонепроницаемость, мощная присоска и улётная вибрация — восторг от использования этой втулки гарантирован даже самым страстным партнёрам! Материал: TPE, 5 режимов вибрации, длина 14,0 см, диаметр 4,3 см.


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Самовывоз невозможен
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, 5 режимов вибрации, TPR, розовая, 14 см - стоимость товара 930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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