Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные A-toys by TOYFA Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3

Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3

Артикул: 312262
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 1
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 2
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 3
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 4
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 5
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 6
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 7
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 8
  • Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 9
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 1
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 2
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 3
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 4
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 5
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 6
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 7
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 8
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - фото 9
990 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312262
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендA-toys by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Количество режимов вибрации7
Максимальный диаметр основной части, см3.4
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см1.9
Общая длина изделия, см14
Особенностивес 0.092 кг
Питание основного устройствабатарейки
Рабочая длина, см11
Типвибропробки анальные
Тип управлениякнопки
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветфиолетовый
Откройте новые ощущения с анальной пробкой c вибрацией A-Toys! Игрушка представлена в удобном и практичном дизайне, а ощущения от введения такой втулки отличаются особой деликатностью. Мощная вибрация легко включается одной кнопкой в основании игрушки. Для комфортного и безопасного использования, пробка оснащена ручкой-ограничителем. Плаг отлично подходит как для мужчин, так и для женщин. Эта пробка прекрасно разнообразит прелюдию к анальному сексу в паре или может быть использована для стимуляции соло. С анальной вибро пробкой A-Toys незабываемое удовольствие вам гарантировано!.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Анальная пробка с вибрацией A-Toys by TOYFA размера L, влагостойкая, силикон, фиолетовая, 14 см, ? 3 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...