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Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см

Артикул: 312049
  • Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 1
  • Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 2
  • Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 3
  • Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 4
  • Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 5
  • Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 6
Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 1
Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 2
Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 3
Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 4
Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 5
Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото 6
120 руб. 
180 руб. 
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Артикул: 312049
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTOYFA Basic
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см2.5
МатериалABS пластик
Общая длина изделия, см6.5
Особенностивес 0.015 кг
Рабочая длина, см4.5
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветкрасный
Конусообразная форма этой втулки дарит нежное и безболезненное проникновение в анус, а также непередаваемые ощущения от потрясающей анальной стимуляции. Ограничительное основание обеспечивает безопасность при использовании, поэтому втулку высоко ценят не только опытные любители анального секса, но и новички.


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Самовывоз невозможен
Анальная втулка TOYFA, ABS пластик, красный, 6,5 см, ? 2,5 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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