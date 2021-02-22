Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см

Анальная пробка с умной электростимуляцией Mystim Romeo создана для глубокого познания темы пикантных удовольствий. Форма Mystim Romeo анатомически выверена, что обеспечивает комфортное введение и удобное извлечение. Эргономичная ручка-кольцо позволяет ловко стимулировать анальную зону и защищает от полного погружения игрушки внутрь. Синхронизация с блоками импульсов Tension Lover или Cluster Buster дарит возможность испытать невообразимые эмоции от умной электростимуляции. Легкое покалывание или возбуждающая пульсация и уверенные толчки, ручная регулировка импульсов или регулировка за счет силы сжатия интимных мышц — ваши ощущения вас удивят. Безопасный материал, стильный дизайн и неприхотливость в уходе добавляют приятные впечатления от покупки Mystim Romeo. Анальная пробка Mystim Romeo — нужный девайс для особого наслаждения.