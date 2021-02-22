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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Black&Red by TOYFA Анальная вибровтулка Black & Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см,

Анальная вибровтулка Black & Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см,

Артикул: 312016
  • Анальная вибровтулка Black &amp; Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см, - фото 1
  • Анальная вибровтулка Black &amp; Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см, - фото 2
  • Анальная вибровтулка Black &amp; Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см, - фото 3
Анальная вибровтулка Black &amp; Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см, - фото 1
Анальная вибровтулка Black &amp; Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см, - фото 2
Анальная вибровтулка Black &amp; Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см, - фото 3
830 руб. 
1 110 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312016
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBlack&Red by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Количество режимов вибрации10
Максимальный диаметр основной части, см5.6
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см3.3
Общая длина изделия, см22
Особенностивес 0.235 кг
Питание основного устройствабатарейки
Рабочая длина, см10
Типвибровтулки анальные
Тип управлениякнопки
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветкрасный
Для тех, кто пресыщен стандартными игрушками и готов к высокому искусству анального секса. Мощная втулка из эластичного материала в крепких и умелых руках подарит ощущения, которые открываются тем, кто перешел на серьезный уровень удовольствия. Постепенно расширяющая форма втулки и обрывающийся промежуток комфортно зафиксирует втулку внутри. Форма втулки заметно сокращает объем влагалища наполняя очень острыми тонкими ощущениями вас и вашего партнеры, у которого вероятно захватит дух от тесного контакта. Скажем прямо. Втулка - тореадорская забава…на грани риска, удовольствия и фола! Но она стоит того. Вы можете доверить втулку партнеру и пусть он крепко держит вашу попу в своих руках, играя разными гранями вашего наслаждения. Втулка сделана из очень качественного материала, легко гнется в разные стороны повторяя движения вашего тела. Ко всему прочему вы можете добавить к вашему удовольствию 10 режимов вибрации, обостряя или ослабевая наслаждение.


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Самовывоз невозможен
Анальная вибровтулка Black & Red by TOYFA для фистинга, водонепроницаемая, силикон, красная, 22 см, - по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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