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Набор фильтров Thomas Hygiene-Box

Артикул: 311955
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Набор фильтров Thomas Hygiene-Box - фото 1
Набор фильтров Thomas Hygiene-Box - фото 2
Набор фильтров Thomas Hygiene-Box - фото 3
Набор фильтров Thomas Hygiene-Box - фото 4
2 134 руб. 
2 681 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311955
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендThomas
Тип товараНабор фильтров
Совместимостьмодели линейки Twin и Genius с системой Hygiene-box
Типпылесборник, фильтр
Тип пылесборникаHygiene box
Тип фильтраугольный фильтр
Прочеепластик, микроволокно
Инновационная система THOMAS HYGIENE-BOX с НЕРА-мешком и угольным фильтром — это альтернативная система фильтрации для всех пылесосов линейки THOMAS TWIN и GENIUS. Позволяет собирать мусор в контейнер с НЕРА-мешком с последующей легкой и беспыльной утилизацией за счет уникальной конструкции. Всегда готов к работе: замените Thomas Aquafilter на Thomas Higiene-Box за несколько секунд. Закрыт фильтром и не распространяет запах.


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Набор фильтров Thomas Hygiene-Box - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2134 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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