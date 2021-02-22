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Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый

Артикул: 311897
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый - фото 3
3 183 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311897
В наличии
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БрендBeurer
Тип товараУвлажнитель воздуха
Емкость резервуара для воды0.5 л
Индикациянизкого уровня воды
Обслуживаемая площадь20 кв.м
Потребляемая мощность12 Вт
Расход воды80 мл/ч
Функция ароматизациинет
Источник питанияот сети
Назначение прибораувлажнение воздуха
Размеры, см12х7,5х9
Тип увлажнителяультразвуковой
Установканастольная
Вес, кг0,3
Мини-увлажнитель воздуха. Мельчайшее распыление с ультразвуком. Эффективность распыления до 80 мл/ч. Плавное регулирование степени увлажнения. Возможность использования любой пластиковой бутылки (макс. 0,5 л) вместо съемного резервуара для воды (не входит в комплект). Настраиваемый выпуск пара с эффектной подсветкой. Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре. В комплект входит щеточка для очистки генератора ультразвука. Поставляется с сумкой для хранения во время поездок.


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Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый - этот товар вы можете купить по цене 3183 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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