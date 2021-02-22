Душевая дверь WasserKRAFT Rhin 44S12 9062680

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|WasserKRAFT
|Тип товара
|Душевые ограждения
|Кол-во створок
|1
|Материал профиля
|алюминий
|Размеры (ШxДxВ)
|100x200 см
|Тип
|дверь в душевую
|Тип двери
|распашная
|Толщина стекла
|6 мм
|Цвет профиля
|белый
|Цвет стекла
|прозрачный
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