Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отпариватель ручной Kitfort КТ-948

Артикул: 311793
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 - фото 5
2 201 руб. 
3 267 руб. 
Купить
+ 99 КэтКоинов
Артикул: 311793
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендKitfort
Тип товараОтпариватели
Ручной отпариватель Kitfort КТ-948 без труда отпарит одежду, расположенную вертикально, занавески, вещи из различной ткани и сложной формы. Отпариватель можно брать с собой в дорогу, так как он складной, тем самым будет занимать мало места. Все выступающие части отпаривателя снимаются и складываются в отсек, который закрывается стаканом для заливки воды. Получается удобная капсула, защищённая от небольших механических воздействий. А для защиты от царапин есть дорожная сумочка. Благодаря удобной ручке отпаривателем легко водить, проглаживая каждую складку! Никаких дополнительных приспособлений, вроде доски для глажки здесь не требуется. Одежда может висеть на вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. Двухдиапазонный переключатель напряжения позволяет использовать отпариватель в странах с нестандартным напряжением в сети, что очень удобно, если вы путешествуете.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Отпариватель ручной Kitfort КТ-948 – стоимость товара 2201 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...