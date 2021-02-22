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Главная Товары для дома и интерьера Компьютерные кресла Бюрократ Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам

Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам

Артикул: 311611
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 9
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 10
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 11
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 12
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 9
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 10
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 11
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам - фото 12
17 190 руб. 
Купить
+ 486 КэтКоинов
Артикул: 311611
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендБюрократ
Тип товараКресла руководителя
Крестовинапластик
Механизм качанияесть
Ограничение по весу136 кг
Подлокотникида
Регулировка высоты (газлифт)да
Регулировка под весда
Тип механизма качанияс фиксацией в вертикальном положении
Материал обивкирециклированная кожа, кожзам
Спинкаотдельная от сиденья
Тип установкина колесиках
Подлокотники пластиковые крашеные с мягкими накладками из рециклированной кожи. Масса: 22 кг. Габариты: 780 х 420 х 660 мм.


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Самовывоз невозможен
Кресло руководителя Бюрократ T-9914/BROWN коричневый рец.кожа/кожзам – стоимость товара 17190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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