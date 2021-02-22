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Душевая система Esko ST1200

Артикул: 311499
Душевая система Esko ST1200
10 290 руб. 

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Артикул: 311499
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендEsko
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа24.8 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа10 см
Кол-во режимов ручного душа3
Особенностиматериал - нержавеюща сталь
Страна бренда Россия
Цветхром
Высота душевой штанги101 см
Длина душевого шланга160 см
Душевая система ESKO ST1200 - отличный вариант для ванных комнат с современным интерьером. Система очень проста в монтаже и удобна в эксплуатации. Увеличенный диаметр верхней лейки - совсем другое качество водных процедур. Вертикальное падение воды подарит вам неповторимые ощущения.


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Душевая система Esko ST1200 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10290 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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