Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый

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|Бренд
|Moulinex
|Тип товара
|Мясорубки
|Цвет
|белый
|Номинальная мощность
|700 Вт
|Максимальная мощность
|2000 Вт
|Система реверса
|есть
|Защита двигателя от перегрузки
|да
|Максимальное время непрерывной работы
|14 мин
|Страна бренда
|Франция
|Мытье в посудомоечной машине
|да
|Максимальная производительность, кг/мин
|2.3
|Материал корпуса
|пластик
|Материал лотка
|пластик
|Длина сетевого шнура
|0.9 м
|Соковыжималка
|нет
|Насадки
|терка, для колбас, для шинковки, для кеббе, диск для фарша
|Функции и особенности
|отсек для хранения насадок
|Комплектация
|насадки, толкатель, загрузочный лоток
|Прочее
|прорезиненные ножки
|Вес
|3.3 кг
|Размеры (ВхШхГ)
|33.5х34х22 см
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