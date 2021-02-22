Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694

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|Бренд
|SONNEN
|Тип товара
|Настольные светильники
|Тип светильника
|для рабочего стола
|Стиль
|модерн
|Тип цоколя
|LED
|Тип крепления
|подставка
|Количество ламп
|1
|Выключатель на корпусе
|да
|Регулировка яркости
|да
|Максимальная мощность лампы, Вт
|6
|Материал основания
|пластик
|Материал плафона/абажура
|пластик
|Высота, см
|42.5
В комплекте: - LED-светильник; - руководство пользователя и гарантийный талон; - USB-кабель для подзарядки (адаптер в КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ). Светильник легок в использовании за счет своей простейшей конструкции. Гибкая стойка позволит направить плафон в любую сторону и отлично осветить необходимое место. Встроенный аккумулятор (Ni-MH) на 1200 мАч позволит использовать светильник в течение 6 часов в необходимом для вас месте: будь то рисование с детьми на полу, чтение на диване или чтение в постели перед сном. Устройство оснащено легким пластиковым корпусом и яркой LED-лампой на 6 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 3500 до 4500 K и световым потоком 350 Лм, которое обеспечивают 18 светодиодов. Удобная сенсорная панель позволяет с легкостью управлять светильником и регулировать 3 режима освещения. За счет энергоэффективности подзарядить лампу можно с помощью портативного аккумулятора.
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