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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662

Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662

Артикул: 311401
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 5
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 6
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 7
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 8
  • Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 9
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 1
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 2
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 3
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 4
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 5
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 6
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 7
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 8
Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662 - фото 9
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311401
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильмодерн
Тип цоколяLED
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпуседа
Регулировка яркостида
Максимальная мощность лампы, Вт8
Материал основанияпластик
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см33.3

Настольный светильник высотой 33.3 см представлен в классическом белом дизайне, благодаря которому гармонично впишется в офисный или домашний интерьер. Устройство оснащено легким пластиковым корпусом и яркой LED-лампой на 8 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 2700 до 6000 K и световым потоком 350 Лм, которое обеспечивают 42 светодиода. Прибор оснащен сенсорным выключателем. Благодаря 3 режимам свечения можно самостоятельно выбрать яркость света.

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Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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