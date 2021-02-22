Шары воздушные ЗОЛОТАЯ СКАЗКА,12(30см),КОМПЛЕКТ 50шт, ассорти 10цв,рис C Днем Рождения,паке

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Золотая Сказка
|Тип товара
Высококачественные шары классической формы с рисунком "С Днем Рождения". Изготовлены из натурального латекса, обеспечивающего прочность изделия при аккуратном использовании. Стандартный размер - 30 см. 50 шаров 10 разнообразных насыщенных цветов украсят любой интерьер.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Воздушные шары ЗОЛОТАЯ СКАЗКА создадут атмосферу праздника и хорошего настроения. Такое дополнение к подарку обеспечит счастливые улыбки именинника и гостей.
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