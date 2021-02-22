Обложка для паспорта натуральная кожа флоттер, PASSPORT, салатовая, STAFF

Модель выполнена из натуральной кожи флоттер салатового цвета и украшена тисненой надписью "Паспорт". Имеет простроченные края. Снабжена противокражным элементом. На внутреннем развороте расположены два кармана из прозрачного пластика. Благодаря компактным размерам 97х138 мм удобно всегда носить с собой.

Данный товар - отличный пример соотношения доступной цены и высокого качества.

Паспорт сопровождает человека на протяжении всей его жизни. А меняется крайне редко. Чтобы он не помялся и не стал потертым, просто необходимо приобрести для него стильную обложку STAFF. Найти ее вы сможете в нашем интернет-магазине!