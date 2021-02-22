Папка на 4 кольцах с передним прозрачным карманом BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, черная, до 500

Папка стандартного формата А4 вмещает до 500 листов. Изготовлена из плотного картона с покрытием ПВХ толщиной 2 мм с гладкой фактурой. Допускается влажная обработка поверхности. Лицевая и внутренняя стороны обложки снабжены прозрачными карманами. Для идентификации имеется бумажный корешок. Ширина корешка составляет 75 мм. Папка оснащена четырьмя кольцами, которые обеспечивают надежное хранение документов. В неё можно вставить файлы или проколотые дыроколом листы и, при необходимости, заменить их на другие. Каждая папка упакована в индивидуальный пакет.

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