Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Совушка, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие

Точилка с ярким корпусом в виде совы, выполненным из ударопрочного пластика, и прочным прямым лезвием поможет ребенку быстро и качественно заточить любые деревянные и пластиковые карандаши диаметром 6-8 мм. Подходит как для чернографитных, так и для цветных карандашей. Имеет противоскользящее основание. Механизм приходит в движение при помощи электричества от 4 батареек АА (в комплект не входят) и оснащен предохранительным клапаном и сменным лезвием. Затачивание начинается автоматически после помещения карандаша внутрь точилки. Для правильной заточки необходимо удерживать карандаш от вращения. Уже через несколько секунд он идеально заточен и готов к использованию.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Точилка ЮНЛАНДИЯ "Совушка" - отличный выбор для тех, кто хочет освободить себя и ребенка от рутины и превратить заточку карандашей в увлекательный процесс. Понравилось? Оформите заказ в нашем интернет-магазине прямо сейчас!