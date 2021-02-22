Циркуль BRAUBERG Modern, 135 мм, блистер

Инструмент длиной 135 мм имеет несгибаемые штанги. Изготовлен из металла. Максимально безопасен при использовании и переноске благодаря наличию пластикового колпачка, который закрывает иглу. Цвет - ассорти (без возможности выбора цвета). Упакован в блистер с европодвесом.

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