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Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см

Артикул: 311275
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  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 1
  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 2
  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 3
  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 4
  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 5
  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 6
  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 7
  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 8
  • Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 9
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 1
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 2
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 3
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 4
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 5
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 6
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 7
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 8
Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - фото 9
380 руб. 
Купить
Артикул: 311275
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Выполнен из прочного полиэстера, декорирован резиновой нашивкой. Внутри пенала подкладка из полиэстера. Имеет три отделения и органайзер для канцелярских принадлежностей. Застегивается на молнию с металлическим бегунком. Поставляется в прозрачном полиэтиленовом пакете с картонным подвесом.

Покупайте пенал ЮНЛАНДИЯ "Футбол" в нашем интернет-магазине!



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Пенал ЮНЛАНДИЯ для мальчиков, 3 отделения, полиэстер, Футбол, синий, 20х7х9 см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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