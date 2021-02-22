Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Бумага Бумага для пастели, акварели и графики Brauberg Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT

Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT

Артикул: 311206
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 1
  • Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 2
  • Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 3
  • Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 4
  • Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 5
  • Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 6
  • Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 7
Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 1
Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 2
Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 3
Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 4
Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 5
Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 6
Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - фото 7
170 руб. 
Купить
Артикул: 311206
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Привлекательная обложка выполнена из импортного мелованного картона. В блокноте 40 белоснежных листов плотностью 120 г/м2, т.е. 40 возможностей воплотить свою задумку! Листы удобно скреплены спиралью - это позволяет переворачивать их на 180 градусов. Задняя подложка жесткая, что позволит делать зарисовки и наброски "на весу". Удобный формат размером 205х290 мм.

Данный товар - это сочетание высокого качества по приемлемой стоимости.

Скетчбук BRAUBERG ART "DEBUT" - это замечательный способ привнести в жизнь больше творчества! Заведите себе привычку всегда иметь его при себе и тогда сможете не только сохранить в памяти все свои творческие идеи, но также усовершенствовать навыки рисования! Большой выбор товаров для творчества всегда в нашем интернет-магазине!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Скетчбук, белая бумага 120г/м2, 205х290мм, 40л, гребень, жёсткая подложка, BRAUBERG ART DEBUT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...