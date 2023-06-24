Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Рабочий механизм и корпус выполнены из металла. Способен скрепить до 200 листов бумаги. Подходит для скоб № 24/6, 26/6, № 23/15, № 23/17, № 23/20, № 23/8, 24/8, № 23/23, № 23/10, № 23/24, № 23/13. Глубина закладки бумаги регулируется - до 66 мм. Закрытый вид сшивания. Фронтальная загрузка скоб.
Приобретайте в нашем интернет-магазине все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!
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