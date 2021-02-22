Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-АРХИТЕКТОР, 24 цв., 480 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

Пластилин высшего качества ЮНЛАНДИЯ изготовлен из нетоксичных материалов и является безопасным в использовании. Он не прилипает к рукам, имеет мягкую текстуру и оригинальную форму брусков. Набор состоит из 24 ярких, насыщенных цветов, которые легко смешиваются друг с другом. Масса набора - 480 г. Подходит для детей старше 3-х лет. Поставляется в картонной коробке.

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