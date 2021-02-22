Точилка электрическая BRAUBERG Football, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Стильный корпус точилки в форме футбольного мяча, выполненный из ударопрочного пластика, позволит ей стать интересной деталью любого интерьера, а прочное прямое лезвие осуществляет острую и быструю заточку любых деревянных и пластиковых карандашей диаметром 6-8 мм. Подходит как для чернографитных, так и для цветных карандашей. Имеет противоскользящее основание. Механизм приходит в движение при помощи электричества от 4 батареек АА (в комплект не входят), оснащен предохранителем и сменным лезвием. Затачивание начинается автоматически после помещения карандаша внутрь точилки и через несколько секунд карандаш идеально заточен и готов к использованию.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Точилка BRAUBERG "Football" - отличный выбор для тех, кто ценит свое время. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!
Похожие товары
Телефон для звонков в Тюмени
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв