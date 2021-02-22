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Главная Канцтовары Деловые аксессуары Сумки и рюкзаки деловые Staff Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF

Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF

Артикул: 311109
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  • Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 1
  • Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 2
  • Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 3
  • Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 4
  • Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 5
  • Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 6
Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 1
Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 2
Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 3
Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 4
Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 5
Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - фото 6
410 руб. 
Купить
Артикул: 311109
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Сумка изготовлена из полиэстера, таким образом папка имеет небольшой вес, практична.

Внутри сумки отделение для документов формата А4. Застежка-молния по верхнему краю. Ручки-тесьма. Застегивается на молнию.

Ни одному современному человеку, который работает в офисе либо же занимается ведением своего собственного бизнеса, не обойтись без качественной и стильной деловой сумки.

Деловые сумки предназначены для того, чтобы в них переносить официальные бумаги и различную документацию. Они не просто удобны в использовании, но также позволяют обеспечить сохранность соответствующих документов. Кроме того, правильно подобранная сумка для документов способна гармонично дополнить внешний облик своего владельца, придать ему необходимой серьезности.

STAFF – лучшее соотношение цены и качества. Закажите сумку STAFF и убедитесь в этом сами!



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Самовывоз невозможен
Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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