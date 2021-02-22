Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный

Скрепляет до 30 листов, при этом прикладывается на 25% меньше усилий, чем при работе с обычными моделями. Используются скобы № 24/6, 26/6. Позволяет производить сшивание прямым, закрытым и открытым способом. Глубина закладки бумаги - 45 мм. Корпус выполнен из металла черного цвета. Не займет на рабочем на столе много места.

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