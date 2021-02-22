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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки на кольцах Brauberg Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы)

Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы)

Артикул: 311031
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  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 1
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 2
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 3
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 4
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 5
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 6
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 7
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 8
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 1
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 2
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 3
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 4
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 5
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 6
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 7
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - фото 8
210 руб. 
Купить
Артикул: 311031
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Папка стандартного формата А4 вмещает до 180 листов. Изготовлена из плотного картона с покрытием ПВХ толщиной 2 мм с гладкой фактурой. Допускается влажная обработка поверхности. Внутренняя сторона обложки снабжена прозрачным карманом. Для идентификации имеется сменный бумажный корешок. Ширина корешка составляет 35 мм. Папка оснащена двумя кольцами, которые обеспечивают надежное хранение документов. В неё можно вставить файлы или проколотые дыроколом листы и, при необходимости, заменить их на другие. Каждая папка упакована в индивидуальный пакет.

Каждая солидная компания или организация должна иметь папку на кольцах BRAUBERG. Спешите приобрести все необходимое для успешной трудовой деятельности в нашем интернет-магазине!



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Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 35 мм, синяя, до 180 листов (удвоенный срок службы) - данный товар вы можете купить по цене 210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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