Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, КЛАССИКА, 48л, BRAUBERG

Тетрадь – лучший друг школьника. В ней дети делают домашнюю и классную работу, ведут читательские дневники и личные записи.

Предметные тетради – это очень удобно! Они выглядят аккуратно, и ученик точно не перепутает одну с другой.

В комплект входят: Обществознание, Алгебра, Английский язык, Биология, География, Геометрия, История, Литература, Русский язык, Физика.

Внутренний блок тетради из офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, соединенный двумя металлическими скрепками, состоит из 48 листов белой бумаги. Линовка в клетку и линию дополнена красными полями. Стандартный формат А5. Обложка из мелованного картона. Справочный материал внутри тетради.

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