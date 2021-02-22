Цветная пористая резина (фоамиран) для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ С БЛЕСТКАМИ, 5 л., толщ 2 мм

В наборе содержится 5 листов формата А4 5 разных блестящих цветов. Толщина материала 2 мм позволяет создавать из него игрушки, ростовые куклы, объемные поделки, так как фоамиран эластичный и отлично держит форму. Материал легко клеится на различные виды клея, сшивается иглой, окрашивается красками или фломастерами. Блестящая фактура позволяет использовать фоамиран в декоративных целях, например, украшении праздничных композиций.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Цветная пористая резина ЮНЛАНДИЯ - блестящий материал для создания и украшения поделок, кукол, аксессуаров и праздничных композиций!