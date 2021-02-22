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Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов

Артикул: 310814
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  • Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 1
  • Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 2
  • Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 3
  • Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 4
  • Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 5
  • Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 6
Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 1
Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 2
Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 3
Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 4
Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 5
Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - фото 6
200 руб. 
Купить
Артикул: 310814
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Изготовлен из переплетного картона толщиной 1,25 мм. Имеет поля для записей на лицевой стороне. Вмещает до 1400 листов. Выдерживает до 7 кг. Размер короба - 33x15x24 см. Имеет откидную крышку и 2 хлопчатобумажные завязки. Поставляется в разобранном виде.

Архивный короб STAFF поможет сохранить в целости важные документы и организовать их хранение. Приобрести его можно в нашем интернет-магазине.



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Короб архивный STAFF, 150 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 1400 листов - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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