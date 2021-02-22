Корзина для бумаг BRAUBERG сетчатая, 14л, серая

Изготовлена из высококачественного пластика серого цвета. Благодаря объему 14 литров способна вместить большое количество мусора. Корпус расширяется к верху: диаметр основания составляет 19 см, а диаметр верхней части - 26 см. Высота - 30 см. Легкость и компактность корзины позволяют перемещать её с одного места на другое. Корзина удобно помещается под рабочим столом. Рекомендуемый размер мешка для мусора - 45х57 см, объем - до 30 литров.

Корзина для бумаг BRAUBERG поможет сохранить рабочее место в чистоте и порядке! Приобрести её можно в нашем интернет-магазине.