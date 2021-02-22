Клейкие WASHI-ленты д/декора Микс №3, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

В наборе содержится 7 бумажных лент с различными дизайнами на полупрозрачной клеевой основе, каждая из которых намотана на пластиковую втулку. Ширина ленты 15 мм позволяет наклеить её даже на небольшие поделки, а длина 3 м даёт большой простор для творчества.

Необходимое количество ленты можно легко оторвать рукой или отрезать ножницами, нет необходимости в использовании клея для её фиксации. На поверхность ленты можно нанести надпись.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Бумажные клейкие ленты - это изящный вариант декора фотоальбомов, различных изделий, подарочной упаковки и даже предметов интерьера. Ленты ОСТРОВ СОКРОВИЩ - яркое и привлекательное украшение по доступной цене!