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Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый

Артикул: 310620
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  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 1
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 2
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 3
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 4
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 5
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 6
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 7
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 8
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 9
  • Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 10
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 1
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 2
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 3
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 4
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 5
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 6
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 7
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 8
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 9
Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - фото 10
250 руб. 
Купить
Артикул: 310620
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Мягкая интегральная обложка стилизована под кожу. Имеет закругленные уголки. Подходит для горячего тиснения. 80 листов позволят зафиксировать большой объем информации. Линовка блока в клетку дает возможность аккуратно заполнить цифровые значения, а также нанести чертежные зарисовки. Внутренний блок выполнен из офсета тонированного цвета плотностью 70 г/м2 и крепится к обложке с помощью книжного переплета. Срез и форзац блокнота окрашены на контрасте цвета обложки, что придает блокноту изысканность и шарм. Дополнением является закладка-ляссе, с помощью которой при необходимости можно быстро открыть нужную страницу. Формат блокнота А5 (148х218 мм) позволит владельцу поместить его в кейс или сумку малых габаритов.

Бизнес-блокнот BRAUBERG "Metropolis Mix" - стильное решение среди записных аксессуаров. Приобрести можно в нашем интернет-магазине.



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Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis Mix, под кожу, 80л, темно-зеленый - по цене 250 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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