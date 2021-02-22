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Главная Канцтовары Хобби и творчество Наборы для рукоделия Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211

Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211

Артикул: 310612
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  • Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211 - фото 1
  • Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211 - фото 2
  • Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211 - фото 3
Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211 - фото 1
Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211 - фото 2
Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211 - фото 3
260 руб. 
390 руб. 
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Артикул: 310612
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендOrigami
Тип товара

Часы «Колибри» - настоящее чудо своими руками, оригинальное украшение интерьера. Особое очарование яркие стразы придают рисунку – вышивке. Алмазные картины сравнительно просты в изготовлении. Необходимо снять защитный слой с клеевой основы, и с помощью карандаша-стилуса приклеить стразы по номеру и цвету.
В готовую картинку вставьте часовой механизм.
В наборе:
- картинка с клейкой основой;
- стразы (1500+);
- карандаш;
- тарелочка;
- часовой механизм.
Упаковка: коробка с европодвесом.

Процесс выкладки довольно скрупулезный, нуждается в точности движений и внимательности, что помогает развить усидчивость, концентрацию и творческий подход у юных художников. За счет прочности материала часы не порвутся и будут радовать своей красотой долгое время.
Часы вы можете поставить в детской на видное место, или вручить близкому человеку в качестве подарка.

Творите с удовольствием! Соберите всю коллекцию!



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Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформите покупку через корзину.
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