Дырокол BRAUBERG Original, до 20 листов, белый

Дырокол эргономичного дизайна с качественными пробойниками обеспечивает легкое и точное пробивание бумаги.

Дырокол BRAUBERG "Original" способен пробить за один раз 20 листов бумаги. Стандартное количество пробиваемых отверстий - 2, диаметр каждого - 6 мм. Благодаря расстоянию между отверстиями в 8 см проколотые дыроколом листы могут храниться в папке идеально ровно и не мяться. Когда будет завершен отчетный период, они обычно сшиваются ниткой и снимаются с металлических колец. Метка центрирования поможет ровно разместить листы. Наличие ограничительной линейки позволяет пробить отверстия в нужном месте, что делает возможным сложить документы в папку ровной стопкой. Дырокол оснащен блокиратором для компактного хранения. Текстурная поверхность позволяет рукам не скользить во время работы. Основная задача контейнера для конфетти состоит в сборе мусора, благодаря чему не будет постоянно загрязняться рабочее пространство. Малые размеры делового аксессуара помогут с легкостью разместить на рабочем столе, а классический белый цвет отлично впишется в любой интерьер.

Дырокол отличного качества BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

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