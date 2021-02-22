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Безмен электронный Tefal LK2000V0

Артикул: 310509
  • Безмен электронный Tefal LK2000V0 - фото 1
  • Безмен электронный Tefal LK2000V0 - фото 2
  • Безмен электронный Tefal LK2000V0 - фото 3
  • Безмен электронный Tefal LK2000V0 - фото 4
Безмен электронный Tefal LK2000V0 - фото 1
Безмен электронный Tefal LK2000V0 - фото 2
Безмен электронный Tefal LK2000V0 - фото 3
Безмен электронный Tefal LK2000V0 - фото 4
2 773 руб. 
3 375 руб. 
Купить
+ 58 КэтКоинов
Артикул: 310509
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTefal
Тип товараЭлектронный безмен
ДисплейLCD
Единицы измерения весафунты, килограммы
Индикацияперегрузки, заряда батареи
Максимальная нагрузка40 кг
Размеры (ДхШхТ)14х12х3 см
Функцииавтоматическое выключение, тарокомпенсация
Шаг измерения50 г
Легкий безмен подойдет как для взвешивания продуктов дома, так и в любой поездке. Приятный корпус с ЖК-дисплеем и сенсорным управлением обеспечивает простоту и удобство использования, где бы вы ни находились. Благодаря специальной петле для подвешивания вы сможете взвесить все, что не могли раньше: крупные овощи, мясо, рыбу, крупногабаритные предметы. Теперь вы можете узнать вес практически всего, что вас окружает, с точностью до 50 г.


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Самовывоз невозможен
Безмен электронный Tefal LK2000V0 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2773 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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