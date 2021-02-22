Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Gorenje
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Вакуумный насос
|нет
|Управление
|механическое
|Тип
|погружной
|Режимы скорости
|импульсный режим, турборежим
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|белый
|Насадки
|нож с четырьмя лезвиями
|Мощность, Вт
|600
|Материал погружной части
|металл
|Материал корпуса
|пластик, металл
|Количество скоростей
|2
|Дополнительный цвет
|серебристый
|Дисплей
|нет
|Функции и особенности
|колка льда
|Отсек для сетевого шнура
|нет
|Прочее
|прорезиненная рукоятка
|Вес, кг
|0,9
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв