Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Офисные принадлежности Блокноты, записные книжки и тетради Brauberg Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.)

Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.)

Артикул: 310424
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 1
  • Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 2
  • Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 3
  • Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 4
  • Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 5
  • Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 6
  • Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 7
Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 1
Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 2
Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 3
Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 4
Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 5
Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 6
Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - фото 7
670 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310424
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Блокнот BRAUBERG имеет микроперфорацию на отрыв, благодаря которой лист при отрывании остается с ровной стороной. 60 листов позволят зафиксировать большой объем нужной информации. Линовка блока в клетку дает возможность аккуратно заполнить цифровые значения, а также нанести чертежные зарисовки. Внутренний блок - офсет белого цвета, плотность которого 60 г/м2. Формат блокнота А5 позволит владельцу поместить его в кейс или сумку малых габаритов. Лакированная обложка блокнота в цвете "серебро" - классика среди записных аксессуаров.

Блокнот BRAUBERG готов радовать обладателя не только своим безупречным качеством, но и, прежде всего, своей привлекательной стоимостью.

Приобретайте блокнот BRAUBERG в нашем интернет-магазине!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Блокнот А5 (146х205мм) 60л, гребень, перфорация на отрыв, лакированный, BRAUBERG Серебро (16 шт.) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 670 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...