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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Brauberg Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.)

Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.)

Артикул: 310410
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  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 1
  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 2
  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 3
  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 4
  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 5
  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 6
  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 7
  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 8
  • Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 9
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 1
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 2
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 3
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 4
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 5
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 6
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 7
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 8
Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 9
830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310410
В наличии
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БрендBrauberg
Тип товара

Тетрадь 48 листов "Английский язык", формат А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, белизной 100%. Листы соединены скобами. Линовка блока - в клетку, поля красные. Обложка выполнена из мелованного картона в тематике соответствующего предмета. Спецэффект "выборочный лак" придает изображениям яркость и выразительность. В справочном материале собраны основные подсказки по школьному предмету для учащихся.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Краткий справочник всегда под рукой благодаря предметной тетради по английскому языку BRAUBERG из серии "NAVIGATOR"! Спешите приобрести товары для школы в нашем интернет-магазине!



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Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 830 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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