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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Карандаши механические и запасные грифели Brauberg Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.)

Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.)

Артикул: 310383
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  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 1
  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 2
  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 3
  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 4
  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 5
  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 6
  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 7
  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 8
  • Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 9
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 1
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 2
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 3
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 4
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 5
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 6
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 7
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 8
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - фото 9
470 руб. 
Купить
Артикул: 310383
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Карандаш с нажимным механизмом заправлен грифелем HB и всегда заточен, готов к работе и дает ровную линию 0,5 мм. Благодаря эргономичному корпусу с комфортной зоне захвата карандаш сделает письмо легким и точным, а встроенный ластик поможет быстро и легко исправитьшибку. Цанга карандаша убирается внутрь корпуса, поэтому даже на дне сумки или пенала такой карандаш не сломается.

Больше механических карандашей, а также другие новинки BRAUBERG в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Карандаш механический BRAUBERG Dash, корпус темно-синий, хромированные детали, грип, 0,5 мм (24 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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