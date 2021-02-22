Записная книжка МАЛОГО ФОРМАТА (160х114мм) А6, BRAUBERG, 80л., гребень, клетка, Спорт (12 шт.)

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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Мягкая картонная обложка долго сохраняет привлекательный внешний вид. 80 листов позволят зафиксировать большой объем информации. Линовка блока в клетку дает возможность аккуратно заполнить цифровые значения, а также нанести чертежные зарисовки. Внутренний блок выполнен из офсета белого цвета плотностью 60 г/м2 и крепится к обложке с помощью евроспирали. Малый формат блокнота А6 (114х160 мм) позволит брать его с собой.
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