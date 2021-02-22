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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Ластики и стирательные резинки Faber-Castell Ластик большой FABER-CASTELL Tri, 83*12,6*12,3мм, цвет ассорти,треуг,синт.каучук,пласт.держа (24 шт.)

Ластик большой FABER-CASTELL Tri, 83*12,6*12,3мм, цвет ассорти,треуг,синт.каучук,пласт.держа (24 шт.)

Артикул: 310360
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  • Ластик большой FABER-CASTELL Tri, 83*12,6*12,3мм, цвет ассорти,треуг,синт.каучук,пласт.держа (24 шт.) - фото 1
  • Ластик большой FABER-CASTELL Tri, 83*12,6*12,3мм, цвет ассорти,треуг,синт.каучук,пласт.держа (24 шт.) - фото 2
Ластик большой FABER-CASTELL Tri, 83*12,6*12,3мм, цвет ассорти,треуг,синт.каучук,пласт.держа (24 шт.) - фото 1
Ластик большой FABER-CASTELL Tri, 83*12,6*12,3мм, цвет ассорти,треуг,синт.каучук,пласт.держа (24 шт.) - фото 2
1 210 руб. 
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Артикул: 310360
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендFaber-Castell
Тип товара

Яркий ластик "Tri" имеет удобную треугольную форму и поставлется в защитной пластиковом держателе неоновых цветов ассорти. Не оставляет следов на бумаге, обеспечивает чистое и легкое стирание. Размер - 83х12,6х12,3 мм. Качественный ластик в ярком дизайне от FABER-CASTELL в нашем интернет-магазине по выгодным ценам!



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Ластик большой FABER-CASTELL Tri, 83*12,6*12,3мм, цвет ассорти,треуг,синт.каучук,пласт.держа (24 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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