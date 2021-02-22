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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Юнландия 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА

105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА

Артикул: 310335
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  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 1
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 2
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 3
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 4
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 5
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 6
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 7
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 8
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 9
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 10
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 11
  • 105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 12
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 1
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 2
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 3
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 4
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 5
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 6
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 7
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 8
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 9
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 10
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 11
105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - фото 12
840 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310335
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Внутренний блок плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги содержит 12 листов. Линовка - клетка с полями. Обложка изготовлена из импортного мелованного картона. Скрепка надежно скрепляет листы между собой.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Тетрадь – не просто канцелярская принадлежность. Это практически символ школьных лет. Покупайте товары ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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105627, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ клетка, обложка картон, СОВУШКА - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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