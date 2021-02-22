Доска-планшет STAFF с прижимом А4 (225х316 мм), картон/бумвинил, РОССИЯ, черная (5 шт.)

Выполнена из жесткого износостойкого картона с покрытием бумвинил. Металлический прижимной механизм с верхним расположением обеспечит возможность комфортной работы с бумагами на весу. Имеет формат А4 (225х316 мм) и фиксирует до 90 листов.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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