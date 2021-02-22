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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Ножи и коврики для резки Brauberg Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.)

Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.)

Артикул: 310284
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  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 1
  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 2
  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 3
  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 4
  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 5
  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 6
  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 7
  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 8
  • Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 9
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 1
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 2
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 3
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 4
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 5
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 6
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 7
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 8
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) - фото 9
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310284
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Специальное прочное лезвие из углеродистой стали с углом 60 градусов обеспечивает отличное скольжение и легкую работу. Затупившийся конец лезвия легко удалить, отломив небольшой фрагмент. Лезвие шириной 9 мм движется по металлическим направляющим, фиксируется защелкой. Металлический корпус серебристого цвета обеспечивает долговечность ножа.

Данный товар сочетает высокое качество и привлекательную стоимость.

Пословица гласит: «Без ножа и пера не очинишь», а без канцелярского ножа и бумагу ровно не отрежешь. На сайте нашего интернет-магазина богатый ассортимент канцелярских принадлежностей высокого качества. Приобретайте канцелярский нож "Extra 60" BRAUBERG и работайте с удовольствием!



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Самовывоз невозможен
Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.) – стоимость товара 520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тюмени. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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