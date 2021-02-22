170353, (цена за 20 шт.) Стержни шариковые BRAUBERG, НАБОР 5шт, СИНИЕ, ДЛЯ РУЧЕК ФИГУРНЫХ 75мм, 0,5мм, 170353

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Длина стержня составляет 75 мм. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает ровную линию письма, равную 0,5 мм. Корпус изготовлен из пластика. Имеет евронаконечник. Цвет чернил - синий. Поставляется в пакете с подвесом.
Приобрести набор шариковых стерженей BRAUBERG можно в нашем интернет-магазине.
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