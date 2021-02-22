Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Товары для школы Дневники школьные, расписание уроков Пифагор Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.)

Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.)

Артикул: 310202
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 1
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 2
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 3
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 4
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 5
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 6
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 7
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 8
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 9
  • Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 10
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 1
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 2
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 3
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 4
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 5
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 6
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 7
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 8
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 9
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - фото 10
700 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310202
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендПифагор
Тип товара

Предназначен для школьников 1-11 классов. Обложка из белого мелованного картона надежно защищает бумагу и сохраняет привлекательный внешний вид. Внутренний блок содержит 40 листов и состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. В справочном материале собраны основные подсказки для учащихся.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

Несмотря на введение электронной формы дневника, привычный школьный дневник остается неотъемлемым атрибутом учебной жизни. Спешите приобрести товары для учебы ПИФАГОР по привлекательной стоимости в нашем интернет-магазине!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Дневник 1-11 класс 40л., на скобе, ПИФАГОР, обложка картон, с подсказом, Пастораль (20 шт.) - данный товар вы можете купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тюмени

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...