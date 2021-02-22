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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Скоросшиватели пластиковые Юнландия 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой

228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой

Артикул: 310140
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  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 1
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 2
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 3
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 4
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 5
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 6
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 7
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 8
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 9
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 10
  • 228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 11
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 1
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 2
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 3
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 4
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 5
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 6
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 7
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 8
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 9
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 10
228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - фото 11
540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310140
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Фиксирует до 100 листов формата А4. Толщина пластика для верхнего листа - 130 мкм, для нижнего - 180 мкм. Предельно простой механизм подшивки: металлические усики и пластиковая планка для надежной фиксации документов. Скоросшиватель изготовлен из полипропилена. Снабжен прозрачным верхним листом. Для идентификации имеет сменный пластиковый корешок. Благодаря фактуре "песок" и яркому голубому цвету обложки важная папка никогда не затеряется на полке.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

С помощью пластикового скоросшивателя ЮНЛАНДИЯ портфолио, проекты и доклады учащихся будут защищены и содержаться в порядке! Все необходимое для успешного учебного процесса приобретайте в нашем интернет-магазине!



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228678, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый ЮНЛАНДИЯ, А4, 130/180 мкм, голубой - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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