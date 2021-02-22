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Главная Канцтовары Товары для школы Товары для лепки Пифагор Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.)

Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.)

Артикул: 310135
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  • Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 1
  • Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 2
  • Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 3
  • Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 4
  • Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 5
Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 1
Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 2
Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 3
Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 4
Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - фото 5
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310135
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендПифагор
Тип товара

Разнообразие 8 цветов поможет ребенку создать уникальную поделку, миниатюрную скульптуру или картину. Масса набора - 180 г. В него входит 12 брусков по 15 г и стек для резки. Пластилин ПИФАГОР обладает высоким качеством, прекрасными пластичными свойствами и мягкостью, легко принимает нужную форму. Не токсичен, безопасен для детей. Не прилипает к рукам.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

Не упустите возможность приобрести товар в нашем интернет-магазине! Начните удивительное приключение вместе с пластилином ПИФАГОР!



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Самовывоз невозможен
Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 12 цветов, 180 г, со стеком (16 шт.) - по цене 960 руб. в Тюмени. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тюмени. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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